台灣戰機怎麼買？ 作家：軍方採「無菜單料理」方式很厲害

2019-03-13 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕外傳國防部將向美方提出66架F-16V戰機的採購需求，不過國防部昨日表示，目前在於向美提出發價申請書階段，戰機架數、金額及種類仍未確定。而醫生作家蔡依橙在臉書引用《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，並貼文表示台灣此次的採購需求是「開放式」的，交由美國綜合評估。

《美國國防新聞週刊》報導指出，台灣國防官員表示，台灣要求一支來自美國的新型戰機機隊，但沒有指名戰機類型，而是由美方建議。報導中提到，國防部副部長沈一鳴上將，已向美國提出採購新式戰機需求，美方將對台灣所需的戰機類型及數量做出建議；空軍司令部計畫處長唐洪安少將則說，「不管是F-15、F-18、F-16、F-35，凡是符合我方作戰需求、都是選項之一」。

蔡依橙指出，軍方這招就是「無菜單料理」，他舉例：「老闆，我預算大概這樣，我是熟客了，你知道我需求，也知道我家旁邊的惡霸，總之，請幫我配一批戰機。」包括F-15、大黃蜂F-18、超划算的F-16、匿蹤戰機F-35，都開放給美國搭配。

蔡依橙認為，軍方的策略十分厲害，展現信任美國的態度，也信任美國知道台灣是美方軍火的「重要展示地」，所以不用猜測美國想賣什麼、交機時間以及擔心共諜是否竊密，這些都交給美國綜合評估就好。蔡依橙強調，從美國的回覆也可以得知美國的軍事戰略與情報判斷，在成交後的戰力空窗期，說不定還會有各種檯面上或檯面下的支援搭配。

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