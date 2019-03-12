我採購66架F-16V 專家：將是27年來首度從美國獲得新戰機

2019-03-12 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美國提出66架F-16V戰機軍售案，引起各界關注，台海安全研究中心主任梅復興在臉書中提及，美方人士估計將價值80億美金（約新台幣2474億），若順利批准，將是台美之間近年來單一最大宗的軍售案，也是我國27年來首度自美國獲得新的戰機。

梅復興在臉書提及，台美雙方早已就某種大型軍售低調進行磋商，做為今年的突破性軍事合作圖騰，而增購戰機的構想在2017年底就出現雛形，雖然美國務院系統資深代表去年6月訪台時，曾嚴告蔡政府「不得申購先進戰機」，該案仍繼續推動。建案作業於去年底積極進行，發價申請書（LOR for LOA）在2月27日正式發出，開始進入審核程序。

梅復興表示，國軍採購的F-16機型雖然稱為F-16V，但實際上最後獲得的機型應該還是「F-16V Block 70/72」，也就是結合後期F-16C/D的機體結構基線以及「台灣出資研發的F-16V航電系統」之構型。

梅復興強調，戰機採購案可能包括部分新任務裝備與精準導引彈械，美方人士估計約價值八十億美金（約新台幣2474億），若順利批准，將會是我國27年來首度從美國獲得新戰機，也是我國自2006年起爭取籌購新戰機「鳳隼案」以來、屢遭美國拒收我方要價書（LOR）後，首度有機會考慮出售，可說意義重大。

至於何時會有答覆？梅復興認為會在明年1月之前，且根據美國習慣，這類政治加持動作會在選前一定時間祭出，參考2011年的經驗以及美國國會本年度的議期，最遲不超過今年10月就會通告國會有關包括F-16V戰機在内所有的對台軍售案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/