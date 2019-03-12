國防部發文解惑軍備謠言 網：3619元買新戰機KMT也會酸

2019-03-12 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在社群平台及通訊軟體上散播國軍軍備的不實謠言，對此，「國防部發言人」臉書粉專今天（12日）稍早發文澄清3個網路假消息。

貼文中提到，第一項謠言是，「聽說英國買了138架最新型的F-35戰機才3619億元」？小編解釋，「依2018年2月英國下議院國防委員會公布的資料中，第4頁提到48架F-35戰機需花費91億英鎊（約新台幣3619億元）」，是48架，不是138架。

第二項謠言是，「聽說國軍要花3900億元，買下66架F-16V戰機」？小編指出，正確消息應該是「現在在於向美提出發價申請書階段，架數、金額及戰機種類，目前仍未確定」。

最後一項謠言提到，「聽說F-16V是落後20年的戰機」？小編說：「F-16A/B型才是舊型戰機，F-16V是新型戰機」。

文章刊出後，許多網友紛紛讚賞國防部出面抵禦假消息，「硬起來嗆爆酸民」、「看來國防部也不是省油的燈」、「終於有點樣子！以前都還要靠軍武迷四處征戰版面戰軍盲、五毛、小粉紅」；另外，還有人諷刺表示：「放心，就算今天是花3619元買一架F-35，KMT也會酸的。」

國防部發言人臉書貼文：

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