我方採購F-16V與美方對台立場轉變有關？ 專家點出背後真相

2019-03-12 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美國提出66架F-16V戰機採購需求，引起各界關注，若美方批准，將會是我國27年來首度從美國獲得新戰機。台海安全研究中心主任梅復興認為，此次採購F-16V的戰略意義遠高於技術世代與實際作戰層面的考量，同時也代表著美國對台立場的顯著轉變。

梅復興在臉書中提到，即便美方同意售出的是第四代後期水準的F-16V，而非第五代的技術 （例如F-35），美方同意售出新戰機仍代表顯著的立場轉變。美國過去十餘年只鼓勵台灣從事被動防禦，如今走向支持台灣籌建足以為區域安全做出積極貢獻的主動作戰能量，梅復興強調，縱使我國現在買不到F-35B，但美方能打破2006年「鳳隼案」以來的禁忌，再度提供我國新戰機，這本身就蘊含著重大意義。

梅復興指出，據近年來各國採購F-16的經驗，通常是在簽約的36個月後即可開始交機，而66架則應該4、5年内便可完成生產，全案期程落在8、9年。梅復興引述美方高層人士說法，表示我方正規劃動用特別預算以支應採購F-16V所需之巨額經費，並預計將以80億美元（約新台幣2474億）為編列目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/