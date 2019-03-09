我洽購新戰機 美台商會：確保台灣制空權

2019-03-09

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕為強化我國空防能量，國軍已向美國提出新型戰機採購需求。美台商會前天深夜發布一份聲明，引述該會會長韓儒伯的論述，指台灣有合法權利購買新機，並維持能確保制空權、現代化、性能佳的空軍。

韓儒伯：軍購案符合台灣關係法

韓儒伯認為，假如台灣採購F-16V戰機，有助於補足當前急迫的戰機間隙，提高台灣保衛空域能力，同時也代表台灣提升對自我防衛與安全的承諾。而此次的採購符合「台灣關係法」美方向我方提出自衛武裝的要求，期盼雙方能儘速達成協議並讓採購案有即時進展。

美台商會透過聲明稿表示，F-16V戰機性能可滿足台灣空軍作戰能力，且維修、飛行員培訓等基礎設施，也能迅速整合台灣現有武力，並具有成本效益。

另外，我國正進行既有F-16戰機升級為F-16V，美台商會指出，該升級案具備先進主動相位陣列雷達（ＡＥＳＡ），而新購、改裝計畫也能使台灣有足額現代化戰機，因應中國推動軍事現代化之際，不斷變化的威脅。

空軍強調，當前兩岸軍力消長，面臨中共空軍戰力持續增強，我空軍擔負空防任務之各型主力戰機均屆中壽期，已達亟需提升戰力的關鍵時刻。

對於外界探詢下一代戰機採購機種，空軍昨重申，新式F-16V及F-35型戰機均符合我空軍作戰需求，惟須針對「軍購價格」、「獲得時程」、「後勤維保」與「國家整體財政」等因素通盤考量，達成「形成即時戰力」及「最佳成本效益」最終籌購目標。

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