藍營提二次年改 府院：政策沒有要調整 破產風險已降至最低

2019-03-09 18:03

〔記者李欣芳／台北報導〕表態參選總統的國民黨立委王金平主張國民黨重返執政後將推動「二次年改」，國民黨主席吳敦義也認為應檢討年改，並主張被砍掉的年金以發放消費券來彌補退休軍公教。不過，總統府和行政院今天都表示，年金改革政策目前並沒有要調整，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）說，政府目前也沒有思考要發放消費券。

總統府發言人張惇涵今天傍晚回應說，國家的年金制度，目的是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，現在改革方案已陸續完成，並即將落實。

張惇涵指出，可以確定的是，在可以預見的未來，年金破產甚而因此帶來國家財政危機的風險已經降到最低，這也是朝野政黨與國人共同推進改革的重要成果。

至於蔡政府是否會調整年改政策？總統府官員私下表示，目前並沒有要調整年金改革政策。

Kolas今天下午受訪也表示，行政院長蘇貞昌認為，軍公教的年金問題必須改革，蔡政府推動年金改革的方向是正確的，政府改革的方向不變，目前並沒有要調整年改政策。

對於國民黨主席吳敦義主張被砍掉的年金金額，可以用發放消費券的方式，來彌補退休軍公教，Kolas說，政府目前也沒有思考要發放消費券。

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