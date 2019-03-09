王︰當選總統 推二次年改

2019-03-09

〔記者陳昀／台北報導〕宣布參選總統的前立法院長王金平昨天參加全國公教軍警聯合總會理監事會議，他砲轟民進黨立委挾多數優勢通過不公平的年金改革，並喊出他當選總統就提「二次年改」。

王指出，民進黨的年改方案，讓軍公教、警消受盡委屈，盼大家支持他當上總統，並讓國民黨重返執政，他一定會提出更合情理的「二次年改」，還大家一個公道。現場也發放王親筆簽名承諾書。

「若我沒做到，歡迎來抗議！」王強調，自己從沒食言、失言過，可透過歷史檢驗他，他講過的話、走過的路，從來沒反覆過；二次年改需立院立法通過，國民黨立委席次一定要佔多數， 才能圓滿修正成功。現場不斷歡呼，高喊「王金平加油」。

王金平離場後，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義先後到場。馬英九批評蔡政府始終未對勞保提出意見，「敢對軍公教下手，卻不敢對勞工，這不是好的政策」。吳敦義則說，「（馬）總統講過的話完全尊重、遵行」，吳離席時，現場同樣歡呼聲不斷，還有人喊出「吳敦義凍蒜」。

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