頻出訪挨批無心市政沒政績 柯文哲駁：怎麼可能沒有

2019-03-07 20:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北長柯文哲近期密集到外地走訪，挨批「別人瘋大甲媽祖，柯瘋總統」根本無心市政。柯文哲今傍晚更新臉書反駁，稱每天都準時上工，秉持專業、清廉勤政，加上台北市政府超過8萬名公務員每天的努力，「怎麼會沒有政績」，他並以會繼續繳出成績，「把過去幾十年沒人要做的事做好」來回擊外界批評。

柯文哲上半年行程滿檔，除了訪問以色列，本月16日至24日訪美回來，未來還預計到苗栗縣進行市政交流，4月參加大甲媽祖遶境，5月中旬再度南下高雄與柯粉會面。

對於被質疑無心市政，柯文哲今傍晚更新臉書，他在貼文劈頭就說，「無心市政，沒政績」，這些都是外界最常用來攻擊他的用語。

他接著開始細數近日晨會內容，昨天的晨會，是市場改建案的定期進度報告，曾經延宕18年的環南市場，第一期工程今年6月完工，8月試營運，10月正式開幕；過去是海砂屋的大龍市場與大龍國宅，年底就可以啟用；第一果菜市場與魚市場及南門市場的主體工程年底開工，東門市場及周邊的都更案正式進入議程，每一件都是列管定期追蹤。

「今天的晨會，則是檢視了萬華區的艋舺學園案，5間中小學如何整合改建。」他強調，如何把警察局、消防局、居民活動中心、托嬰、托幼、托老所等公共空間以都市計畫的角度來一起思考，這些都需要不斷緊盯，才能往前推進。

柯也說，從去年開始，大家每天老是問我總統民調，問我選不選，「我的答案都一樣，把每天該做的事情做好就好，順其自然，想這麼多幹什麼？」他將會繼續繳出成績，還是會和以前一樣，「把每天該做的事情做好」，把過去幾十年沒人要做的事做好。

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