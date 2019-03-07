5月會粉絲順便「柯韓會」？ 柯P：自然就好

2019-03-07 15:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期行程滿檔，上月底才從以色列回來，接著又在二二八連假到高屏3天2夜，這月底又將出訪美東9天。如今又傳出，柯文哲將在5月19日到高雄會粉絲。

對此，柯文哲今受訪聲稱他通常只看1、2天左右的行程，想1、2個月後事情幹什麼。

談到他去台中又去高雄，全台跑透透，韓國瑜建議他把心思放在台北的市政上、拚經濟？柯則說，每天還是很認真在工作，每天還是一樣7點半開晨會，「我跟你講，大概全台灣的縣市首長，花在工作時間我還是最多。」

至於去高雄有機會跟韓國瑜見面嗎？會不會擔心被說成在「蹭韓」？柯強調，自然就好，方便就見，就這樣。

針對桃園市議員王浩宇爆料，指韓國瑜過去北農時期為交際，「365天有300天都在喝酒」，常常中午就醉了。

柯說，他不曉得韓國瑜的酒量好不好。至於5月會不會跟韓國瑜喝酒，柯僅說，「都還沒見面就，呵呵。」

新北三重立委補選將於3月16日投票，卻傳出柯因認為余天的選情不樂觀，因此取消站台，對此，柯今天說，這很奇怪，我們哪有什麼不跟，這種東西都是很自然，好像幕僚有在連絡，我也搞不清楚，反正我的態度就是這樣，大家講好了，大家該怎麼做就怎麼做，每天想這麼多幹嘛。

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