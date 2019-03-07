立委補選陷苦戰 賴清德：民進黨現在只剩一口氣

2019-03-07 17:08

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨自去年九合一大選失利，加上國民黨「韓流」效應持續發威，面對立委補選一戰不少綠營人士都坦言相當辛苦，前行政院長賴清德更不諱言說，「民進黨現在就只剩下一口氣」，能否重新站起來，就看此次的立委補選之戰，再次呼籲選民集中選票。

賴清德今下午不畏風雨，陪同民進黨台南立委補選候選人郭國文車隊遊行掃街，繞經安定西港七股佳里等地區，賴清德表示，選戰剩沒多少天，兩黨對決的態勢也越來越明顯，近期天氣轉為陰冷，不過輔選的士氣依舊高昂，相信會迎來勝利。

他坦言，民進黨九合一選舉失利必然有失敗的原因，他也負起政治責任辭掉行政院院長，總統蔡英文也辭去黨主席，由蘇貞昌、卓榮泰分別接任閣揆及黨主席，並痛定思痛進行改革，從這場立委補選來看，民進黨也深入基層傾聽民眾寶貴的意見，虛心檢討改進。

賴清德也不諱言說，「民進黨現在就只剩下一口氣，能否重新站起來，就看這次新北、彰化及台南的立委補選」，若大家無法體認、集中這一口氣，府、院、黨全力投入輔選，恐怕會很辛苦，不僅立委補選辛苦，2020會更辛苦。

賴清德再次呼籲，選民一定要全心全力集中力量，務必要讓新北余天、彰化黃振彥及台南郭國文能順利高票當選，只要補選勝利、成功，民進黨得以站起來，相信2020全黨團結才有機會勝出。

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