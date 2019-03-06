陪騎單車助選郭國文 85歲陳唐山：光榮傳統要維持住

2019-03-06 18:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情升溫，陷入苦戰的民進黨立委補選候選人郭國文下午4點由85歲老縣長陳唐山、立委鍾佳濱助選，在麻豆區陪騎腳踏車向鄉親拉票，陳唐山還能單手騎車一邊比出2號真厲害，不少鄉親看到陳唐山紛紛比出「2」號，獲得熱情回應。

陳唐山有5位孫子，他說，他這個年紀應該在家含飴弄孫，但為了這場立委補選至關重要，他不得不站出來推薦郭國文，他在選立委時，第一次看見郭國文這位年輕人口才、人才都不錯，重要是熱愛台灣鄉土。

陳唐山說，他當台南縣長後，包括縣長選舉，國民黨籍候選人在台南都選不上，連立席一席也沒有，這是台南市人的光榮和驕傲，這個傳統一定要保持住，大家公認要保護台灣，特別是台南古都，代表台灣人基本精神，一席立委如失去，未來對台灣整體發展有想像不到的壞處，就他對台灣這塊土地的熱情和愛，呼籲鄉親一定要支持郭國文，讓民進黨永永遠遠為台灣這塊土地繼續發展和打拚。

郭國文說，陳唐山是打造台南綠色執政第一里路的創造者，鄉親對老縣長很感念，在2018民進黨敗選後，為恢復選民對民進黨執政的光榮感，請來老縣長回故鄉台南以鄉親最熟悉的騎腳踏車助選方式，喚醒選民對綠色執政、品質保證和對本土政權的信任感。

郭國文說，立委補選關係民進黨能否重新振作，他和陳唐山、鍾佳濱騎腳踏車在麻豆拜票，透過不同世代合作，盼讓鄉親理解綠色執政打好基礎、進步的路線，如要延續，立委補選結果十分重要，呼籲鄉親集中選票支持他。

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