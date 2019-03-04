賴神扭到腳！傾全力輔選 賴清德驚傳走到腳受傷

2019-03-04 21:51

〔記者萬于甄／台南報導〕前行政院長賴清德以接地氣的方式，陪同民進黨台南市立委補選候選人郭國文參香、掃街，一連7天來走遍二選區14個行政區，近期傳出賴清德因輔選時不慎拉傷導致右腳肌腱發炎，但似乎並無大礙，這兩天仍陪同掃街，郭國文傍晚證實，他也直說「很不捨，更感謝賴前院長的大力助選」。

賴清德一連7天每天早上7點就陪同郭國文到選區內的各大寺廟參拜，並前往人潮聚集的市場掃街拜票，但近日有支持者發現賴清德行走時，右腳似乎怪怪的，不知是否因掃街拜票行走多時而受傷。

對此，郭國文表示，賴清德是因上周六前往善化慶安宮參拜時，疑在上階梯時不慎踩空右腳小拉傷，才導致肌腱發炎，步伐雖會看起來有些停頓，不過，近日拜票走路時看似並無大礙，後續的陪同行程目前尚未排定，但會在關心其傷勢情況。

郭國文也說，得知賴在為自己助選時不慎受傷，心裡真的很不捨，也感謝賴前院長義務反顧的輔選，相當感動，選戰進入倒數的關鍵時刻，自己也會更加打拼，爭取每一位選民的支持，因為這場選戰有不能輸的壓力。

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