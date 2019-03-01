賴清德連4天陪郭國文掃街 輔選效果藍綠這樣看...

2019-03-01 17:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德連續4天陪黨籍候選人郭國文到市場掃街拜票，賣力輔選，可說是撩落去。南市議會民進黨團總召林宜瑾今天表示，就她陪同掃街的近身觀察，賴院長比他自己在選舉還賣力，可說是以一種幾近苦行僧的方式在輔選，民眾熱情也有被激發出來，由於這場選舉勝負差距不大，賴清德這張牌對民進黨選情有一定的效果。

林宜瑾表示，賴清德已連續4天陪同郭國文進行市場掃街拜票，她有陪同參與其中2天，發現他比自己在選市長還要賣力，在市場或廟口拜票，幾乎不放過任何一人的機會，與每一位民眾握手，甚至主動詢問民眾要拍照嗎？現場很多民眾看到賴清德也都很開心，也一直有民眾發出驚呼聲，搶著要和他拍照，還有選民說因為這一握，一定會出來投票。

林宜瑾說，這次補選並非全國性的選舉，很多選民並不重視，投票率原本就不高，加上綠營分裂，賴清德全力輔選，能夠把綠營的支持者催出來，由於彼此差距有限，幾千票就可能決定輸贏，經過賴清德的拜託、催票，她相信有一定的效果。

她說，握手拜票比車隊掃街還要有溫度，但畢竟接觸的人有限，賴清德拜票影響的效果，如果經過感染擴散開，效果將會有加乘的作用。

市議會國民黨團書記長蔡育輝則表示，賴清德賣力輔選是有一定的效果，但他認為效果有限，而且不同地區會有不同的影響，像是受到房屋稅、一例一休等問題的影響，賴清德輔選在傳統鄉下農業區或許有催票的作用，但在選區內的城鎮市區的效果有限，而且賴清德光環也不像過去那樣，因此整體而言，他認為是有效果，但效果有限。

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