撩下去！賴清德化身「叫賣哥」 市場賣力為郭國文助選

2019-02-27 12:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕力拚台南第2選區的立委補選，前行政院長賴清德「撩下去」為民進黨徵召的郭國文助選，連7天陪同掃街，今早到新化市場，受到支持者歡迎，爭相合影，他逐一與鄉親握手、拜票，還拿起麥克風喊話，籲請各界力挺，甚至變成「叫賣哥」，幫忙推薦攤商展售的產品，要大家來採買，氣氛熱絡。

對於外界有郭國文主打「賴神牌」的說法，賴清德表示「我不是神，只是一介平民、凡人」，這是過去大家的稱呼，實在不敢當，他認為一日市長，終身都是台南志工，在地方發展關鍵時刻，不希望路走偏了，因此站出來助選。

賴清德推崇郭國文，有中央與地方的歷練，加上能力夠，對基層事務嫻熟，並提出相關政見，值得鄉親託付。

賴清德也指出，敵對陣營會用分化的手段、造謠的方法，企圖混淆視聽，影響民進黨支持者的團結，不必隨之起舞，籲請鄉親踴躍投票，捍衛台灣，堅守民主聖地。

賴清德一早先陪同郭國文到山上區天后宮參拜，祈求神明保佑，並向信眾請託，全力支持；接著再轉往新化區的保生大帝廟，市議員林志展、林宜瑾、林志聰、李偉智、蔡筱薇，以及地方各界等都到場相挺，展現黨內團結氣勢。

郭國文在山上區提出了延伸南科西拉雅大道的政見，交通便利，就能帶動發展，讓當地成為南科的蛋黃區，加速繁榮；另外，還將打造台20線綠色觀光帶。

郭國文也認為，新化資源豐富，是山線文化的發電機，以及觀光的引擎，包含虎頭埤、興大林場，還有老街、武德殿、日式宿舍、楊逵紀念館…等，將延續市政府既有的規劃基礎，讓市區遊客踴躍到訪，是未來努力的目標。

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