「暖男團」來了！ 郭國文競總成立大咖齊聚

2019-02-24 19:48

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選腳步接近，選情越來越白熱化，國民黨參選人謝龍介今邀請國民黨主席吳敦義南下拉抬聲勢；民進黨參選人郭國文則以「暖男團」應戰，邀集前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁及台南市長黃偉哲等造勢，更吸引大批支持者到場，場面熱絡。

郭國文今下午在善化舉辦競選總部成立大會，面對上週藍營參選人謝龍介找來三都首長「探子、燕子、禿子」造勢，郭國文則以民進黨「暖男團」對抗，包含賴清德、卓榮泰、陳其邁及黃偉哲等人，其中，籍貫台南善化的陳其邁更是首次現身台南，讓「邁粉」相當興奮。

卓榮泰表示，「韓流」也曾北漂到台北，但打到台北子彈較冷，台南因在「韓流」隔壁，子彈較猛，不過，韓流到台北造勢一天的聲量雖然高，不過一下子就摔落，台北鄉親成功擋得住韓流，台南鄉親也要擋下來，因為「台南是阻擋韓流的最前線」。

卓榮泰也說，台南與台北補選的情況很相似，除了國民兩黨提名人，還有第三勢力的參選人，台北的鄉親在關鍵的時刻，將白色力量第三勢力選票壓低，讓其不影響選情結果，希望台北鄉親做得到，台南也要做到，316一票一票投給郭國文。

陳其邁提到，郭國文靠的是雙手雙腳，他不是用嘴，更不會每天上電視節目call in，但在選舉時他卻最吃虧，因為每天打開電視都是對手的畫面，所以，鄉親要選就要選能找到人的郭國文，相信「韓流會過去，溫暖會來到」。

賴清德則表示，脫黨參選相當遺憾，但每每選舉多少都會有，未來更有可能再次發生，而每次脫黨參選都會攻擊黨的不公平、攻擊黨的徵召出問題，但最後都證明人民仍與黨在一起，徵召提名都是客觀公正，希望鄉親要全力支持郭國文，集中選票讓郭國文前進國會捍衛台灣。

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