玩命！移工竟騎微型電動二輪車 國3快官段雙載狂飆

男女移工共乘微型電動二輪車在國3狂飆，不少用路人見狀飆罵，有民眾乾脆將2人攔下。 （民眾提供）

2025/02/02 21:07

〔記者湯世名／彰化報導〕2名男女移工今（2日）共乘微型電動二輪車，從中彰快速道路上國道3號快官路段狂飆，不少用路人見狀飆罵，有民眾乾脆將機車攔下，2人竟稱「導航模式設錯，按成汽車模式」，國道七隊派員將2人帶回，依未戴安全帽、無車牌及行駛國道開單告發。

吳姓民眾指出，今天下午他開車行駛在中彰快速道路時，發現1名戴安全帽的男子，騎乘微型電動二輪車搭載未戴安全帽的女子，2人一路疾駛，甚至從中彰快速道路直接上國道3號203公里處快官交流道後一路南下；由於機車誤闖國道太過危險，他遂跟在後方，最後乾脆把2人攔下，並停在路肩。

請繼續往下閱讀...

吳姓民眾說，他立即向國道七隊通報，並詢問2人為何要騎機車上國道，結果2人竟回稱要去霧峰，但他們把導航模式按到汽車模式，也因此被導航帶往國道，這下不曉得該怎麼辦。

國道七隊員警趕抵現場後，通報拖吊車前來，把微型電動二輪車拖吊離開後，搭載2人回到隊部，由於現在微型電動二輪車都要掛牌，因此該輛機車未掛牌將會開罰，此外，女性移工未戴安全帽也要開罰，加上騎機車上國道，2人恐將吃上3張告發單。

2名男女移工共乘微型電動二輪車在國3狂飆被攔下，國道七隊員警趕抵處理。 （民眾提供）

男女移工共乘微型電動二輪車在國3狂飆被攔下，男子戴安全帽，女子卻未戴安全帽，機車也沒掛牌。 （民眾提供）

2名男女移工今天共乘微型電動二輪車在國3狂飆，有民眾將2人攔下，通報警方前來。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法