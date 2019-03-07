北市美女議員高嘉瑜為郭國文助選 粉絲冒雨朝聖合照

2019-03-07 10:30

〔記者萬于甄／台南報導〕「等你好久！」擁有港湖小公主之稱的台北市議員高嘉瑜，今早陪同民進黨台南立委補選候選人郭國文在善化路口拜票，雖台南天氣陰雨綿綿，依舊吸引許多上班族、粉絲相爭前往合照，高嘉瑜也說，現在雖有「韓流」，但民進黨全力輔選就是暖流，希望大家支持郭國文。

台南市立委補選今舉辦公辦電視政見發表會，民進黨候選人郭國文一早先邀黨內超人氣市議員高嘉瑜在善化路口拜票，許多鄉親冒雨朝聖，把握機會與高嘉瑜拍照，對於在台南也有粉絲，高嘉瑜感到相當窩心與開心，也希望粉絲力挺我的同時，也要支持郭國文。

高嘉瑜表示，這場補選是一場投票率的戰爭，希望鄉親踴躍出來投票支持郭國文，相信郭一定會為台南人全力以赴、盡心盡力，雖然對手現在有「韓流」，但民進黨全力出來幫忙輔選就是「暖流」，要用「暖流力抗韓流」，有信心郭國文會獲得最後的勝利。

此外，郭國文也找來基隆市長林右昌陪同前往政見會，林右昌也說，郭國文是他擔任代理黨主席時所提名徵召的人選，但因對手太會說話，不過台南鄉親是最老實、樸實，希望大家能全力相挺。

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