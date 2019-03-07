香港逃犯條例修法 時力提案要台港政府展開協商

2019-03-07 16:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕為與台灣政府商談港府修正「移交逃犯條例」一事來台的香港立法會議員涂謹申、陳志全、朱凱廸及前議員羅冠聰一行4人，今拜會民進黨團幹事長管碧玲與時力黨團。時代力量總召徐永明今表示，逃犯條例雖然是香港的內部修法，但結果可能將台灣納入中華人民共和國司法管轄的範疇，為防止在港台人人身安全受到威脅，時力將提案，要求我政府向港府表態，並與港府就此事展開協商。

去年來台旅遊的港男陳同佳在旅館殺死女友潘曉穎後，逃回香港，卻因台港無引渡協議，導致無法引渡陳男回台灣受審。香港保安局今年初向立法會建議修法，未來包括台灣、澳門和中國，只須經香港特首與法庭同意，就可以個案方式將嫌犯引渡至中國受審。包括在港的台灣人也可以任何罪名為由，送到中國受審。

拜會時力黨團的香港立法會議員朱凱迪說，大家來香港工作旅遊，是因為相信香港是一個重視人權的地方，港府此次卻以凶殺案為藉口，意圖突破香港過去20幾年在司法審判時設下的一國兩制防火牆；朱凱迪說，香港目前的司法制度還能被相信，但他們不相信中國的司法制度，修法會讓香港變相成為中國司法管轄區的一部分，影響的將不只是香港市民。

香港前立法會議員羅冠聰說，一旦修法通過，在港台人若犯罪就可能被引渡到中國受審，由北京政府指派的香港行政首長，不可能拒絕這個政治任務，呼籲台港政府能就此事盡快展開協商。

時力在提案中表示，本次修例通過後，將使中國政府得以合法手段，以台灣籍人士犯罪名義，透過香港特區政府在香港拘捕台灣籍人士，成為台人赴港時人身安全的隱憂，亦可能造成台人自我審查，侵害我國言論自由空間，更提供中國將司法管轄權推及台灣人之法制基礎，標誌中國長期以法律手段侵害台灣主權地位之危害。

提案表示，本次修例爭議雖屬香港立法會之內部事務，然由於事涉台灣人民赴港時之相關權益以及我國司法之主權地位，陸委會及法務部除應以適用範圍僅及於台、港兩地間之協議，務實解決個案引渡之需外，亦須主動向香港特區政府表達我方態度，秉持對等尊嚴之原則與香港特區政府進行協商，捍衛我國司法主權。

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