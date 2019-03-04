北市議事直播躲3年 時力：不該再寬限下去

2019-03-04 12:00

〔記者郭安家／台北報導〕內政部已修法2020年1月1日全國地方議會大會全程轉播、委員會全程錄影，落實議事公開透明。時代力量台北市議員林穎孟、黃郁芬、林亮君今上午首度開記者會，呼籲北市議會盡速修「台北市議會錄影錄音管理規則」，並加碼要求密室政黨協商、各委員會預算審查，都要直播；黃還說議會「已經躲3年了，不應該再寬限下去。」

對此，台北市議會回應，北市議會有做此準備，也會配合處理，既然委員會要錄影，也會同步進行直播，由於下半年才會編列直播、錄影設備預算，並在明年初執行，可能會趕不上1月1日執行。但對於政黨協商是否錄影直播？議會則說，要看各黨派協商狀況，並認為這屬於議員自律範圍。

過去媒體常發現，台北市議會委員會預算審查、每週三大會宣讀法案，有些議員會提土地、畸零地徵收等民間訴求案，台北市政副官員有時會給予支持，並交換議員支持市府預算案；有些資深議員坦言，比起前市長郝龍斌，市長柯文哲「很敢給」議員。而在郝時代，涉貪的前議員賴素如，就曾利用委員會提案，修改雙子星開發招標流程，惹出弊案。

林穎孟表示，2016年7月議會已論及「台北市議會錄影錄音管理規則」，大會、委員會、政黨協商、部門質詢、總質詢等，需有電視台轉播、網路直播，結果卻是研議辦理，研議3年應該可以開始做了吧！目前北市議會僅大會直播，委員會只有紀錄、錄音，完全沒影像，導致預算審查沒逐字記錄，很多爭議發生，民眾不知市府預算如何通過。

北市議會有63位議員，林穎孟指出，3年前支持該提案的議員包括陳建銘、黃珊珊、戴錫欽、吳志剛、王鴻薇等5人，還有前議員徐世勳、李新、周柏雅、童仲彥；如今高嘉瑜、李建昌也支持提案。對於為何擱置3年？她認為，可能上一屆議長吳碧珠曾表示不要紀錄、沒積極實施內容，她對現任議長陳錦祥有信心。

黃郁芬表示，希望前輩記得3年前曾贊成議會直播，政治事務上的公開透明，是勢在必行，該提案已經躲了3年，接下來不應該再寬限下去。

林亮君提到，前陣子時代力量雲林縣議員廖郁賢曾提案議會直播，被大家笑稱時代力量條款，但公開透明原則在民主社會是推動進步重要力量，不僅可監督縣市首長，也讓民代為言行負責。至於是否擔心其他缺席率高的議員反對？黃郁芬說，議員工作是為民監督公共政策，委員會直播同時是讓選民監督議員。

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