太陽花學運情侶4年情斷！臉書宣布震撼彈 友驚呼：班對分手

2019-03-06 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨員王奕凱與女友黃燕茹，今天（6日）同時宣布4年情斷。兩人均表示和平分手，並保留未來任何可能。

王奕凱今天在臉書粉絲專頁上宣布參選第一屆時代力量黨代表，且剛接受完椎間盤手術，目前人在住院中。他與黃燕茹又同時在個人臉書上宣布和平分手，王奕凱說，彼此的感覺變淡了，相處雖然穩定，但發現彼此不合適能繼續走下去。

黃燕茹也說她沒有新愛上誰，看來會單身好一段時間，還稱讚「奕凱是我肯認的好男人，清廉認真而且夠耐力夠吃苦，這輩子沒遇過第二個這種男人了。」她也說，之後會繼續合作議題，是好朋友，不會因為分手而輕易放棄理念。兩人都說，未來還不知道，保留一切可能。

突如其來的分手宣告令朋友們錯愕，紛紛表示「再也不相信愛情了」、「你最近也太多震撼彈」、「四年欸真不簡單」、「總之祝福，有一種班對分手的感覺」、「好聚好散！祝福雙方都好！」

上月底甫入黨時代力量的社運人士王奕凱，與黃燕茹是318學運（太陽花學運）情侶。黃燕茹出現在多場社運第一線，被封為「衝組女神」。兩人在318學運後曾攜手進入立法院，擔任民進黨立委助理，後來王奕凱曾兩度參選台北市議員選舉及2018年11月台北市立委補選，都未當選。

王奕凱臉書全文

黃燕茹臉書全文

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