前女友和新男友卿卿我我 醋男開車衝撞重判殺人未遂

2019-03-05 12:10

〔記者楊國文／台北報導〕新北市連姓男子不滿楊姓前女友分手和李姓男子交往，且撞見李男騎機車送楊女回家道別時卿卿我我，連男怒火中燒，竟開車猛撞楊女兩人，兩人雖傷勢不重，高院更一審認定連男有殺人犯意，依殺人未遂罪判6年2月，仍可上訴。

判決指出，2015年12月，連姓男子（24歲）得知剛分手的前女友楊女交往李姓男友，決定教訓兩人，找來高姓友人（25歲）幫忙，打算拉兩人上車，帶到新北市新店山上談判。

同月21日下午，連男兩人先租車，再購買扳手，晚上11時在楊女的新北市中和住家等候。等到凌晨，李男才騎機車送楊女回家，連男眼見楊女跟李男依依不捨，暴怒臨時起意高速開車衝撞楊女、李男兩人，所幸路旁有停放機車緩衝，李男被撞後僅雙手、前胸受傷，楊女則夾在車輛右前輪跟騎樓機車間，全身多處挫傷。

連男眼見李男緩緩爬起，連忙指使在副駕駛座的高男下車拉李男上車，指示高男毆打李男，並高喊「拿刀砍死他」，又看見楊女欲跑回家，屋內的楊母聽到女兒叫聲趕來，連男兩人連忙駕車離開；楊女、李男報警逮到連、高兩人。

新北地院審理時，連男辯稱只想教訓李、楊兩人，是開車迴轉不慎才撞倒他們，但法院勘驗監視畫面，發現連男駕車自楊女兩人身後高速衝撞，無任何煞車動作，李男也指稱，連男撞了之後還繼續踩油門，他雖勸阻，但連男不聽勸，依殺人未遂罪判連男6年2月，不過，高院認定連男乃涉犯重傷未遂罪，撤銷改判為4年徒刑；全案上訴後，最高院撤銷發回更審，高院更一審今維持一審判決，依殺人未遂罪判連男6年2月徒刑。

連男另涉強制罪，判6月徒刑，可易科罰金18萬元，已定讞。高男部分，涉犯傷害罪，判拘役40天，可易科罰金4萬元。

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