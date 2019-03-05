香港逃犯條例 遣返地增列中澳台？

2019-03-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府擬修訂「逃犯條例」而廣徵各界意見的諮詢期四日截止，十九個泛民主派團體三日發表共同聲明，要求修法時將中國和澳門排除在遣返目的地之外，並呼籲新增目的地應限於台灣，如此既可替引渡台灣謀殺案的香港嫌犯奠定法律基礎，亦可避免港人遭直接移送中國，或經澳門移送中國。泛民派指出，港府保安局對修法的建議，將對所有港人的安全造成嚴重威脅，傷害香港司法制度，三月將發起兩場反對修法的示威行動。

泛民派要求只增列台灣

去年二月發生香港女子潘曉穎在台灣遭同行的香港男友陳同佳殺害的命案，但因台、港間未簽引渡協議，落網並招供的陳嫌迄今仍在香港。為填補此一漏洞，保安局提議修改逃犯條例，放寬該法對於從香港引渡到台灣，以及從台灣引渡到香港的解釋，讓港府可以個案方式移交嫌犯，並將範圍擴大至中國、澳門及其他與香港間沒有正式引渡協議的地方。

泛民派反對相關修法，質疑此舉將成為港府未來將政治犯移交中國的藉口。泛民派團體在聲明中指稱，港府向立法會提議修改逃犯條例和「刑事事宜相互法律協助條例」，影響所有在香港境內的人，可移交的罪行範圍極廣。自一九九七年起，香港相關法令均禁止將嫌犯移交中國，一旦修法通過，將剝奪對港人人身自由的保障。

聲明指出，若香港法院可將香港境內的人移交中國受審，「一國兩制」的界線將更加模糊，香港獨立司法制度會被視為中國司法系統的一部分，尤其中國對人權的踐踏罄竹難書，冤錯假案屢見不鮮。

香港「民間人權陣線」召集人岑子杰及「議會陣線」立法會議員毛孟靜主張，中國司法制度不公，無法確保引渡到中國的嫌犯獲得公平審訊。「公民黨」黨魁楊岳橋表示，按照現行法令，申請引渡的國家只要文件齊備，香港法官就只能批准，所謂法官可就准駁把關的說法過於天真。港府提議修法的背後是政治原因，只是利用其他刑案來包裝，中國官員可羅織任何罪名。

「人民力量」立法會議員陳志全直指，台灣陸委會及法務部二月已表明，逃犯條例修法後若傷害台灣的尊嚴與主權，將不接受，因此港府目的顯然已不是台灣的凶殺案。

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