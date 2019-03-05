中國阻台灣參加WHO疫苗會議 中醫盟：你儂我儂完全破功

2019-03-05 19:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕世界衛生組織（WHO）遭中國政治介入、技術杯葛，讓台灣缺席流感疫苗選株會議，中部醫界團體與前國防部長蔡明憲今天一起發聲抗議，台中市醫界聯盟理事長蘇勳璧直指，中國惡意阻擋台灣與會，代表兩岸「你儂我儂」、「兩岸一家親」關係完全破功，今年5月將號召醫療人員與民間力量到世衛大會表達台灣的聲音。

前國防部長蔡明憲呼籲，除了外交部、衛福部提出抗議，身為NGO也會組團到今年5月舉行的世衛大會（WHA）抗議，希望台灣人民、總統蔡英文「能覺醒」，不要說不挑釁中國，但身段再怎麼柔軟，中國仍欺負我們，軟土深掘！」希望政府、不分黨派或朝野，向中國提出嚴正抗議。

彰化醫界聯盟理事長錢建文也說，WHO這次技術性杯葛台灣參加選株會議，「分明是不讓我們去」，全世界國際禮儀沒有如此，對台灣無理的打壓「WHO履次屈服中共政治壓力，是全世界的損失！」不是只有台灣。

阿米巴社理事長、醫師吳英偉說，中國這個強盜國家不能與之為鄰，建議「政府是否應該開放更多權利讓台灣立」，不然保持現狀，中國都欺負我們，除了罵回去，是否能有更建設性的回應。

台中都診所協會理事長林恆立也說，台灣不是聯合國會員，但有人權，而且健康超越政治，台灣若有機會可以表達我們的優勢，能讓國際社會知道台灣的努力、專業知識技術，是有機會貢獻國際社會。台中市醫界聯盟顧問陳萬得也說，健康是人權無法剝奪，WHO因為中共政治因素介入，實在很怨嘆。

WHO於2月21日在北京舉行流感疫苗選株會議，台灣衛福部很早就提出申請，並且催促回覆，卻直到當天凌晨1點左右才收到邀請函，是台灣自2014年開始受邀與會，首度缺席。

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