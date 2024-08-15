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    民眾黨誤登96萬餐費帳戶收支卻相符？ 游淑慧：天方夜譚

    國民黨台北市議員游淑慧質疑，民眾黨帳務登錄有多筆誤登、漏登，帳戶餘額實際收支卻還對得上，宛如天方夜譚。（資料照）

    國民黨台北市議員游淑慧質疑，民眾黨帳務登錄有多筆誤登、漏登，帳戶餘額實際收支卻還對得上，宛如天方夜譚。（資料照）

    2024/08/15 14:33

    〔記者詹湘淇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實爭議，近期遭爆於總統大選期間申報96萬元餐費，民眾黨稱是因登載960元、110元兩筆單據時誤登。國民黨台北市議員游淑慧質疑，申報給監察院的資料包含也銀行餘額，民眾黨帳務登錄出現那麼多筆誤登、漏登，最後銀行帳戶餘額實際收支還能對得上，「那就出現一個天方夜譚了。」

    游淑慧表示，記帳錯誤在所難免，但帳目最後要和帳戶金額實際相符，柯競總把素食餐費支出960元記成96萬，是否也同時趁機從帳戶領出96萬？這才是查帳的重點，數字或許會登錄錯，但最後申報到監察院資料包含銀行內的餘額，帳務登錄出現那麼多筆誤登、漏登，最後銀行帳戶餘額實際收支還能對得上，「那就出現一個天方夜譚了。」

    游淑慧說明，政治獻金申報包含競總自登的帳冊、交易對象提供的單據發票、銀行帳戶實際支出和餘額，三者都要申報，即便會計師要便宜行事，也只能在帳冊上動手腳，「請問不存在的交易，發票哪來的？不存在的交易，錢支出要去到哪裡？」

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