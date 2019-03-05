農委會本週舉行非洲豬瘟國際會議 中國仍舊已讀不回

2019-03-05 18:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕亞洲國家中已有3國淪陷非洲豬瘟，行政院農委會預計在3月7日和8日舉行「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」，主要邀請周邊國家討論防疫現況，俄、日、韓、越、泰皆有官方代表出席會議，但是中國對於我國邀請仍舊已讀不回。

農委會本週將在台灣大學集思會議中心舉行非洲豬瘟預防與控制國際研討會，議程包含非洲豬瘟防疫、檢疫和檢驗三個項目，最後也會開放討論，但是亞洲疫情最嚴重的中國對於我國的邀請，仍舊沒有回應，只有4名學會的研究人員剛好來台，以個人名義報名參加國際研討會。

中國從去年8月遼寧省爆發非洲豬瘟疫情以來，至今通報世界動物衛生組織的疫情案例已達115例，各省市區無一倖免，去年底也開始出現野豬感染非洲豬瘟疫情。

家畜所指出，俄羅斯、越南、韓國、泰國、日本都會有官方代表進行該國非洲豬瘟防疫現況的演說，另外會再針對檢疫、邊境管理，和檢驗實驗室會再進行個別說明，英國世界參考實驗室也有派人出席演說如何藉由診斷對抗非洲豬瘟的威脅。

台灣部分，農委會副主委黃金城開幕時將與會致詞，並由多所大學獸醫院和農學院院長、教授協助主持會議，農委會防檢局動植物防疫組長徐榮彬、動植物檢疫組長彭明興及家衛所代理組長鄧明中，針對台灣防疫、檢疫、檢驗進行演講 。

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