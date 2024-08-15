任荷雅就任瑞典駐台代表 強調瑞台在許多領域都有進一步合作空間

瑞典駐台辦事處宣布，任荷雅今日上任駐台代表。（圖擷取自Sweden in Taiwan Facebook）

2024/08/15 14:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕瑞典前駐台代表歐瑞思3月離任，瑞典駐台辦事處宣布，任荷雅（Helena Reitberger）今（15）日上任駐台代表。任荷雅表示，瑞典與台灣的關係持續發展，未來在許多領域都有進一步對話與合作的空間，期待與辦事處同仁共同努力持續這段旅程。

瑞典駐台代表處今日透過臉書宣布，20年前曾在瑞典駐台辦事處工作的任荷雅，今日回歸就任瑞典駐台代表。

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任荷雅表示，她在一個令人振奮的時機來到台北，瑞典與台灣的關係持續發展，未來在許多領域都有進一步對話與合作的空間，包括綠色轉型、數位發展、人工智慧、醫療保健，與教育和學術交流以及文化領域等，她期待與瑞典台北辦事處的優秀團隊，共同努力持續這段旅程。

任荷雅也感謝前任代表歐瑞思的出色工作，以及在她為這次新旅程做準備時給她的支持。

任荷雅也表示，她大約20年前曾在瑞典駐台辦事處工作，這次來台對她而言就像回家一般，這些年來，她曾多次回台，每次都會到訪她最愛的地方之一「象山」。任荷雅說，她喜歡象山茂密的綠色植被與色彩繽紛的花朵，「享受透過樹梢灑下的陽光，以及自山頂眺望的城市美景，讓人心曠神怡、忘卻煩憂！」

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