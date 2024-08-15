柯文哲陷政治獻金風波 朱立倫：盼柯文哲與民眾黨趕快釐清事實

國民黨主席朱立倫15日在中央黨部受訪。（記者朱沛雄攝）

2024/08/15 14:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金爭議風波，藍營傳出希望黨中央約束黨內不要攻擊柯文哲，國民黨主席朱立倫今日下午出席該黨113年中元普渡活動受訪時沒有正面回應，只表達盼望柯文哲與民眾黨趕快釐清事實，平安度過，他並相信國民黨與民眾黨在立法院還有很多重要議題要合作推動，在地方上也有需要一起合作的地方，因此希望柯文哲與民眾黨能平安度過。

至於媒體追問未來「藍白合」的可能性？朱立倫只說，不管2024、2025、2026年，台灣都需要藍、白更多的合作。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問台中市長盧秀燕可能參加明年的黨魁改選，朱立倫表示，黨主席任期到明年10月，目前還有1年多的時間，此時討論黨魁選舉，不僅干擾黨務運作，最重要的還會影響包括秘書長等黨內重要領導人的工作。

他強調，這時候不需要再討論這個議題，全黨應該好好討論黨務工作，包括盧秀燕等地方首長也要專心做好現在的工作，推動國民黨不斷改革，並把市政工作做得更好，在立法院要更團結，趕快通過一些民生法案。

對於今晚將搭機前往美國，朱立倫指出，此行很單純，明天他將在舊金山參加全美國民黨總支部大會，他要特別到現場感謝在美國為國民黨打拼的全美各地幹部，中午參加僑界午宴，下午則會前往史丹佛大學與美方學者會面，晚上則與矽谷的朋友們會面，後天一大早要飛往休士頓參加晚上的全美台灣同鄉聯誼會大會，之後還有私人行程，主要探視在美國讀書的小孩，之後隨行的黨內幹部將飛往芝加哥參加美國民主黨全國代表大會，除此之外並無其他規劃。

媒體提及前國民黨主席連戰即將生日，朱立倫表示，連戰是他敬重的長輩，連戰過去所有對國民黨及國家的貢獻，他都高度肯定，連戰生日晚宴他將無法參加，但已經多次表達祝賀之意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法