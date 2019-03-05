建議、批評都是「酸」？林濁水：韓國瑜的世界和大家不同

2019-03-05 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜覺得民進黨前立委林濁水頻頻在臉書諷刺，昨日說林濁水的發言都像顆「酸梅」，希望能欣賞他的優點。對此，林濁水今天再發文表示，韓國瑜不管是「批評」、「建議」的，一概封之以「酸」的名號，「是不是有一種特殊隱形眼鏡戴上了，看到的世界都跟大家很不同，人類因此分兩類，一種是韓粉，除此之外是韓酸」？

林濁水今日在臉書發文表示，「所謂酸，是說見不得人好」。他指出，他並非沒有稱讚過藍營人士，「對韓國瑜不太看得到好的馬英九，他釣魚台漁業協議、台菲漁業協議，我都稱讚，他『兩岸主權互不承認、治權互不否認』及衍生的一些政策，我都稱讚是以國民黨立場做得最好的」。

林濁水也表示，他只要見到好就稱讚，沒有見不得好的事，「可見藍人要得到我稱讚沒什麼困難，最近也一再稱讚韓國瑜很努力」；不過林濁水接著也說，「但是稱讚他的南南合作，就強人所難了」。

林濁水說，台灣一年農產出口1600億，3年5000億，「大市長」去簽個「三年一兩億備忘錄，就要我讚美」，不禮貌地說，同樣強人所難，且「大市長」沒有必要把自已「好」的標準降到這程度。

林濁水最後表示：「市長左看一眼說有人見不得好，右邊一瞄，又說有人吃醋，後面一看，還是有人唱衰，正面看去，又是有人在酸，真怪是不是有一種有特殊隱形眼鏡戴上了，看到的世界跟大家都很不同，人類因此分兩類，一種是韓粉，除此之外是韓酸，不吭聲的都有嫌疑，而不管是批評、建議的，更是得一概封之以酸的名號。咦，頻頻封人以酸的，在台灣似乎獨此一家別無分號，要創設醋品發送中心了嗎？」

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