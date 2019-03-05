韓國瑜望林濁水欣賞優點 他再度開酸：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委林濁水過去頻頻在臉書諷刺高雄市長韓國瑜，韓國瑜昨日則說林濁水的發言都像顆「酸梅」，希望林能夠欣賞他的優點。不過林濁水似乎不領情，今日再度在臉書開酸，諷刺地說：「市長倒不是身體像林黛玉，而是性子敏感直比大美女林黛玉。」

面對韓國瑜請他不要動不動就批判，林濁水表示，他一直覺得韓不只做得很辛苦，「根本是太辛苦了」，所以才會建議韓不必出國，把三年賣1、2億這種農産公司總經理該做的事都向下越級搶到手裡做，怎麼可能沒注意到他的辛苦呢？

林濁水建議，把辛苦的時間花在搞清楚農産外銷是否優先著力南貸北運、南南合作這種展現市長格局的戰略上面，比起辛苦當「農産公司總經理或市政府處長」，當到回國非「龜息」不可來得好。

林濁水提到，韓國瑜曾說過「柯韓相看如美女對望，眼神最毒」，林濁水認為，可能因為這樣，所以當柯說他是攤販經濟時，韓說柯是老醋罐。雙方比喻都超生動，真是「美女對望」。林濁水也諷刺韓：「我毫無和人拚網路聲量的條件，連當網路小美女都沒想過，卻説我一樣在酸梅，實在不必。」

林濁水指出，陳吉仲只是被立委逼問幾個農委的數據，也沒說韓做不做「虛」，和唱衰無關，但韓國瑜就從新加坡一路怒回來，一路看下來，「韓市長倒不是身體像林黛玉，而是性子敏感直比林黛玉，建議放開一點，不必如此敏感，保重了。」

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