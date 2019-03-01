韓國瑜為何怒槓陳吉仲？學者：不敢嗆打壓他的中國

2019-03-01 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜日前到新加坡與當地兩大超市簽訂農產外銷訂單，卻被農委會主委陳吉仲說這些早就是既有通路，讓韓國瑜氣炸怒嗆「是把我當屁嗎？」對此，台師大政研所教授范世平表示「韓國瑜敢對陳吉仲怒嗆，為什麼卻對習近平軟趴趴？」更質疑韓根本是「柿子挑軟的吃」。

范世平今日在臉書PO文指出，韓國瑜這次出訪的首站是馬來西亞，結果一個官員都沒見到，連國會議員也見不著，行程不斷受挫，這當然是中共的壓力，但韓卻一點也不生氣，還說沒見到也沒關係。

范世平認為，韓國瑜對陳吉仲的憤怒可以理解，但怎不對習近平說「是把我當屁嗎？」我韓國瑜都說了兩岸是「你儂我儂」、「指腹為婚」了，都指出兩岸簽「和平協議」勢在必行了，為何還要在馬來西亞打壓我？讓我在眾多媒體前出糗？他怎麼不敢說中共「沒水準到了極點」？

范世平批評，韓國瑜不敢對習近平發飆，只敢對陳吉仲怒嗆，「這不是柿子挑軟的吃嗎？不是欺善怕惡嗎？」勇敢的人是這樣嗎？范世平最後表示，韓國瑜現在穩居民調第一，明年一月可能就是總統了，「我從來沒像現在這麼擔心台灣過。」

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