綠營開收割機 批謝龍介賣魚丸數量「一日三市」

2019-03-04 15:48

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨立委候選人郭國文競選總部今找來一台收割機，直言要戳破國民黨候選人謝龍介的政治訂單謊言，民進黨南市黨部執行長蔡麗青痛批，謝龍介銷售虱目魚丸數量「一日三市」，短短24小時從20萬顆變成50萬顆，卻沒有說明買家與賣價，這種吹牛的做法，只是收割多年來農政單位努力成果。

前農委會副主委李退之表示，謝龍介近期不斷宣揚賣了多少農漁產品作為政見，但銷售數量一變再變，且從未說明買家是誰、賣到何處，更沒有賣價，如此短線操作對農漁民來說並非好事，農漁產品銷售應回歸常態化，才能讓農民永續經營。

李退之強調，台灣與中國農產品貿易從前總統陳水扁開通，出口金額每年都在成長，這些成績是所有農民、農政單位及各農產系統大家努力的結果，有趣的是，前總統馬英九執政後期一度衰退，直到總統蔡英文上任後再度回升，去年更創下歷史新高，這些都有實際數據可佐證。

蔡麗青則秀出直播影片指出，謝龍介1日在善化市場掃街時，先宣稱賣了20萬顆虱目魚丸，晚上政論節目變40萬顆，隔天在玉井市場更增加到50萬顆，短短24小時能賣出30萬顆，「一日三市」的政治訂單，卻從沒聽見通路、盤商的出現。

李退之也說，台灣農產品歡迎不分朝野大家共同行銷，不分是賺美金、日幣、還是人民幣，但農民需要穩定且持久的市場與策略；蔡麗青則呼籲謝龍介不要空口嚼舌，應扮演好市議員的角色，不要只會收割各單位及農民努力的成果，更希望選民要睜大眼睛，不要被騙。

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