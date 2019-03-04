謝龍介聲稱要賣100個貨櫃麻豆文旦 陳筱諭批騙票邀辯論

2019-03-04 14:28

〔記者楊金城／台南報導〕農產行銷成了台南市第二選區立委補選焦點，無黨籍候選人陳筱諭今天批評國民黨候選人謝龍介聲稱要賣今年麻豆文旦100個貨櫃（約相當於100萬台斤）是在消費麻豆柚農，炒作選舉議題騙選票，陳筱諭公開向謝龍介下戰帖邀請辯論，時間、地點隨謝龍介挑選。

陳筱諭批評謝龍介消費麻豆代天府五府千歲和柚農，勸說謝龍介「阿北」不要再演戲了。謝龍介競選總部尚未回應。

今天上午，陳筱諭與10多位麻豆柚農、麻豆文旦產地井東里長吳建霖、安業里長李士博、興農里長孫施秀蘭、港尾里長蔡淑綢特地選在麻豆代天府，表達不滿，公開抨擊謝龍介賣麻豆文旦說法。

陳筱諭表示，謝龍介說3月8日要找盤商到五王廟簽約，要幫麻豆柚農賣100個貨櫃，以較小的20尺櫃來算，每櫃約裝1萬台斤，100個貨櫃就要100萬台斤文旦，麻豆公所統計麻豆文旦種植面積828公頃左右，年產量約2.2萬公噸，麻豆文旦8成是柚農產地自銷，除去年因823水災拖累有小滯銷，每年都賣不夠，還有外地文旦冒充麻豆文旦來賣，今年麻豆文旦開花率堪慮，而且柚農如果賣給盤商，自己的客戶就會斷缐，以後價格也會被盤商控制，到時候就真的滯銷丶價格崩盤，拜託謝龍介不要害麻豆䄂農，而且謝龍介要簽訂如此大量的合約，怎麼可能没有柚農知道這件事？質疑謝龍介故意炒作選舉，騙選票。

陳筱諭表示，避免農產品滯銷丶崩盤，除要建立種植源頭管理，另外要建立冷藏加工食品廠，調節生產過剩的農產品，最後再建立優質農業品牌，辦理農特產品行銷展，打開行銷管道。

陳筱諭說，龍介仙住在市區，對農業外行，可謂隔行如隔山。

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