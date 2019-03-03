國民黨狂賣水果 賴清德：要開闢新通路才有效益

2019-03-03 11:33

〔記者萬于甄／台南報導〕前行政院長賴清德連續第6天陪同民進黨台南立委候選人郭國文掃街拜票輔選，面對對手狂打農產經濟牌，賴清德認為，幫農民行銷是好事，但應要另闢新的銷售通路，若只在過去台南打下的基礎範圍規模內去做，效益其實並不明顯，相信郭國文可與市府合作為農民開拓新通路。

郭國文今早從山區出發，在賴清德的陪同下到楠西北極殿、玉井北極殿參拜、掃街，許多支持者紛紛上前握手、拍照；自立委補選徵召提名以來，民進黨不斷被質疑黨內初選機制不夠透明，對此，郭國文強調，若有人能提出證據證明黨內初選過程中有舞弊，他可以馬上退選。

郭國文說，民進黨在這個台南二選區內透過公平、公正、公開的程序，唯一徵召提名他為立法委員補選候選人，若無法證明初選過程有舞弊，懇請所有綠營支持者以大局為重，集中選票，因只要分散票源，選戰就相當危險。

國民黨近期不斷宣稱賣出鳳梨、芒果、文旦等，賴清德則表示，在他擔任市長任內，台南農業產值從420多億成長超過600億，市府更將農特產銷往日本、香港、新加坡、中國大陸等，不管對手是否為了競選，能幫助農民行銷都是好事，但要能在過去的行銷基礎上增加才有效益。

賴清德也說，郭國文是農家子弟出身，最能了解農漁民、勞工需要什麼，這次立委補選是民進黨與國民黨的對決，希望民進黨支持者要集中選票票投郭國文，千萬不能分散，才能讓山區、甚至整個台南發展能夠延續下去。

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