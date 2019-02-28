國民總統初選不排除第二階段 王金平：非常奇怪

2019-02-28 15:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕前立法院長王金平今天中午，在高雄市參加一場餐會上，終於親口公開「選總統」意願，對於國民黨總統初選，不排除還有第二階段，王說，「人家辛辛苦苦選出來，還有第二階段那就非常奇怪！」

王金平今天中午參加高雄縣市同鄉會理事長交接典禮，現場並舉辦他的個人簽書會，現場席開上百桌，王金平到場時，「王總統」呼聲此起彼落，支持者爭相與其握手。立委黃昭順、前立委劉憲同、前議長莊啟旺與多位國民黨籍市議員均到場。

會中王金平證實三月七日要在台北公開宣布參選總統，他說，他不是為了做總統才選總統，是為了國家的安全，社會的和諧、兩岸和平穩定經濟大發展而選，呼籲高雄鄉親，高雄人支持高雄人選總統，懇請大家一起努力，打拚！

王金平被問到國民的初選辦法時表示，他不是反對初選有第二階段，但人家辛辛苦苦努力選出來後，還有第二階段非常奇怪，也沒有道理，黨怎麼決定最後民眾都會看在眼裡！

韓國瑜今天在臉書上說國民黨總統初選，現在是「陰風陣陣、酸言酸語…」，王金平笑說，不知道陰風在那？現在不是很陽光嗎！

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