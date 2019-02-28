國民黨總統初選73制 馬英九表支持

2019-02-28 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕今天是二二八事件七十二週年，前總統馬英九上午到二二八和平公園內向二二八紀念碑鞠躬致意，隨後參觀「二二八事件中的受難民意代表」展覽，他在受訪時針對國民黨中常會昨日決定總統提名初選採行民調、黨員投票各占七成、三成比例的作法表示，這是國民黨的一貫作法，對於黨中央的決定，他支持。

至於外界認為國民黨仍有徵召高雄市長韓國瑜的空間，馬英九一開始被問到這個問題時回應，「這個我就不太了解了」﹔後來媒體再追問是否支持國民黨保留徵召的選項？馬英九則說，「最重要的是讓全黨同志團結合作，爭取勝利。」

對於二二八事件已經邁入七十二週年，馬英九表示，他心中非常感慨，台灣從一九九三年開始推動平反工作，當年他在法務部長任內制定的二二八事件賠償與處理條例，已經實施得差不多完成了，但今天還是發現有許多遺憾的現象，有一些人破壞、侮辱已故前總統蔣中正的銅像，還有些人跑來二二八紀念館踹倒牌子，這些不管暴力或言語，都應該排除。

馬英九強調，大家應該面對歷史，就事論事，才能是非分明，面對家屬要將心比心，才能療傷止痛，最好的辦法就是愛與包容，他希望不論那一方，都能尊重這樣的精神，才能使二二八事件真正獲得平反，並且讓人民接受。

對於媒體詢問目前轉型正義與平反，馬英九說，「那已經早就做完啦﹗」

在參觀「二二八事件中的受難民意代表」展覽時，馬英九還在留言牆上寫下「自由、民主、人權、法治，缺一不可」等留言。（10:53更新）

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