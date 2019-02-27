國台辦批無中生有 陸委會回嗆：不明就裡誣陷

2019-02-27 21:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天例行記者會有中媒提問，陸委會主委陳明通稱上海台辦主任李文輝曾向其表達盼推廣澎湖包機觀光，對此，國台辦發言人安峰山表示，李文輝在台期間並沒有跟陳明通進行過任何接觸，怎麼可能做出這樣的表示？這種「無中生有、編造事實」的情況已經不是第一次發生了。陸委會回嗆國台辦是「不明就裡誣陷」。

安峰山指稱，中國各地台辦人員赴台交流都是「為了促進兩岸同胞的交流合作，增進台灣同胞的利益福祉」，是為了做好事而去，反指「陸委會在內的有關部門某些人」，不斷口出惡言，阻撓兩岸交流合作，「在兩岸都引起了民憤」。

對此，陸委會表示，雙城論壇屬政府支持的兩岸交流活動，由台北市政府邀請上海市台辦主任李文輝來台進行城市交流，相關活動陸委會已提供相應的協助，並未要求上海市台辦官員須與陸委會會晤。

陸委會說，推廣澎湖包機觀光確為澎湖縣長賴峰偉規劃，賴峰偉1月底已向陳明通口頭提出，且傳達上海方面相關配合推動的訊息，特別是上海市台辦主任李文輝希望隨首發團赴澎湖。

陸委會指出，陳明通對外說明時，係針對此一對一城市包機交流活動的善意回應，並表示樂見其成，從未說過李文輝來台與其會晤，相關媒體恐有誤解，中方據此延伸指述「無中生有、編造事實」，才是不明就裡之誣陷。

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