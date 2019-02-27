中國誆稱「一國兩制」是對台關愛 陸委會：荒謬

2019-02-27 19:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對中國國台辦發言人在例行記者會美化「一國兩制」及和平協議等欺騙說法，並批評我政府政策，陸委會今（27）日表示，中共當局近年不斷對台政軍施壓、統戰分化，嚴重威脅台灣生存安全與國家發展，是破壞台海及區域和平穩定的亂源。

陸委會指出，中共誆稱「『一國兩制』是對台灣人民的善意和關愛」完全是在欺騙及粉飾「一國兩制」的錯誤與荒謬。由中共建政以來的內部治理經驗觀察，中共體制的「非和平」、制度的「非民主」本質，已與世界主流價值脫軌，台灣人民及國際社會早已認清。

陸委會強調，國台辦今天的發言也再次證實「九二共識」就是「一中原則」，是限定「統一」的共識，是中共併吞台灣的踏腳石，完全沒有「一中各表」及中華民國存在的空間。

陸委會說，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」及民主協商，證明北京當局已啟動統一台灣進程，更曝露其消滅中華民國的野心，台灣民眾從未接受。陸委會長期民調也顯示絕大多數民眾不接受中共「一國兩制」主張，這是朝野各界的一致共識。

陸委會認為，中共應該反思採取民主體制與政治改革，或許可以打破僵化治理矛盾及解決人民需求；也唯有立即放棄對台用武及停止鴨霸作為，不設前提與我政府溝通對話、化解分歧，兩岸才有和平共處的契機。

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