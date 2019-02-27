回應朱立倫與吳敦義 中國國台辦說法大不同

2019-02-27 12:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕前新北市長朱立倫上月才現身中國官媒央視的「告台灣同胞書」40週年紀錄片「台海紀事」，談「九二共識」，不過，朱立倫昨接受媒體專訪提出「三要、三中華、一基本態度」的兩岸論述，對此，中國國台辦發言人安峰山今天在記者會表示，「我們對島內有關人士的言論不作評價」。

至於國民黨主席吳敦義等人提出「兩岸和平協議」，安峰山則表示，「推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸同胞的共同利益所在。凡是有利於兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益的事，都應該努力推動。只要是有利於維護台海和平，有利於增進兩岸關係和平發展，有利於推進祖國和平統一進程的議題，都可以由兩岸雙方、社會各界來共同探討。」

安峰山稱，「在一個中國原則基礎上，兩岸雙方，各政黨、各界人士應本著對民族、對後世負責的態度，凝聚智慧，發揮創意，聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海的持久和平。民進黨當局無視台灣民眾對兩岸關係和平發展、互利雙贏的渴望，背道而馳，橫加阻撓，只會損害台灣同胞的切身利益，葬送台灣的前途和未來。」

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