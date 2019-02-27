蘇貞昌「拿掃帚也要跟中國拚」 國台辦指挑釁：如盲人騎瞎馬

2019-02-27 12:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前在立法院表示兩岸若戰爭，「剩一支掃帚我都跟你（中國）拼」，中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上稱，台灣「頭面人物」近期頻繁地發表充滿敵意的挑釁言論，他們的所作所為猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。

安峰山說，「台灣的一些『頭面人物』近期頻繁地發表充滿敵意的挑釁言論，不斷煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，為了撈取一點可憐的選舉私利，不惜把台海和平和台灣同胞的福祉推到危險的邊緣。這也進一步證明了民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者和臺灣人民利益的損害者。」

蘇貞昌日前在臉書強調，我們的國家擁有現在的民主生活，是幾個世代的人奮鬥的結果，我們有責任世世代代傳承下去。身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的。

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