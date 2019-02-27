講得夠白了！國台辦：一國兩制是實現和平統一的最佳方式

2019-02-27 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院台灣事務辦公室27日於北京舉行例行記者會，發言人安峰山回應新華社記者提問「一國兩制台灣方案」時表示：「一國兩制體現我們對廣大台灣同胞最大的善意和關愛，必然會给台灣同胞帶來更大的發展機遇，更好的生活條件。」

安峰山說：「一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，也是實現和平統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣的長治久安。」

他指稱，台灣與中國的制度不同，並不是統一的障礙，「一國兩制」會充分吸收兩岸各界意見，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分保障。

安峰山重申：「兩岸同屬一個中國，中國的主權和領土沒有分割與不可能分割，這是不容置疑的事實。」他還說，「祖國必須統一，也必然統一」與「台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷」。

安峰山並嗆聲，民進黨先前反對中國國民黨吳敦義等人提出兩岸和平協議的議題，是「與台灣民眾對兩岸關係和平發展互利雙贏的渴望背道而馳」，只會葬送台灣的前途和未來。

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