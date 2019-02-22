中國國台辦大讚郁慕明 陸委會回嗆：自欺欺人

2019-02-22 23:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨天（21日）點名警告新黨主席郁慕明，不得赴中國做「一國兩制台灣方案」的政治協商，否則違反「兩岸人民關係條例」，最重可處5年的徒刑，請郁慕明不要以身試法。中國國台辦今晚發新聞稿大誇郁慕明，「展現了民族大義和使命擔當」，陸委會回嗆，「自欺欺人」。

中國國台辦發言人安峰山說，中共總書記習近平鄭重倡議，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

安峰山指出，郁慕明表示願意率先與大陸協商，尋求邁向統一的和平發展機制，確保台海和平安定，展現了民族大義和使命擔當，民進黨當局一些人動輒揮舞大棒，打壓支持統一的政黨和人士，充分曝露其危害兩岸同胞共同利益、逆歷史潮流而動的本質，他們阻撓不了兩岸關係向前發展的歷史趨勢。

陸委會深夜透過新聞稿表示，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣各黨、各界推派代表進行所謂的「民主協商」，根本就是分化台灣社會、消滅我中華民國主權的統一協商，「一國兩制台灣方案」，沒有中華民國生存的空間，專制政權也不可能有「民主協商」，台灣更不會接受消滅主權的提議。台灣前途和兩岸關係發展，應由2300萬台灣人民決定。

陸委會強調，國台辦操作統戰分化的欺騙伎倆，我國人早已認清，國際社會早也注意到中共改變台海現狀的野心。國台辦無視台灣人民不接受「一國兩制」的事實，極端打壓傷害台灣在先，反誣指我政府防衛性的必要作為。

陸委會指出，國台辦新聞稿再次證明，中共統一台灣的進程已擺在眼前，其領導人談話更強調不放棄武力犯台，絲毫不尊重台灣2300萬人民的感受與選擇，我們認為不論朝野各界都應該認清中共消滅我國家主權及民主體制的陽謀，拒絕與其協商賣台的勾當。

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