「北京不是吃素的！」 陸委會修法讓民眾一同監督協議簽署

2019-02-20 17:28

［記者洪美秀／新竹報導］陸委會主委陳明通今天下午拜會新竹市長林智堅，針對國民黨主席吳敦義日前提出若國民黨「重返執政」將與中國北京簽定「兩岸和平協議」，陳明通認為，這已涉及政治性議題，因此才會針對「兩岸人民關係條例」修法，希望在立法院本會期，就能修法制定雙國會監督和雙公投的防衛性高門檻，他更說，「北京不是吃素的」，北京對台的政策就是統一，而簽署和平協議就是「統一協議」。

陳明通說，陸委會針對兩岸人民關係條例進行修法，主要是陸委會檢視兩岸人民關係條例內容確實有涉及政治性的議題協商，但監督機制卻很薄弱，兩岸的政治議題很敏感，北京已提出一國兩制的方向，如果一個政黨要簽署政治性的兩岸相關協議，應該要問問全台灣的老百姓，因此才會希望建立一個高門檻的防衛性機制，這是一個長治久安的機制，也是一個防衛性的機制，希望透過修法，讓居住在台灣的老百姓能安居樂業。

陳明通更強調，這不是針對誰或哪個政黨，如果陸委會不修法、不這麼做，將來一個政黨若沒有任何監督，就可以與北京政府簽訂任何政治性的協議，那老百姓如何確保生存的地方是安全的，因此這是一個防衛性的機制。

陳明通更說，北京不是吃素的，北京的對台政策很清楚，就是統一，統一才有和平，老百姓當然有權利監督。

陳明通也解釋說，針對兩岸人民關係條例修法，並不是某些媒體說的是開放簽定協議，而是採取高門檻、高標準的防禦性機制，但除了政治性的議題，政府當然歡迎兩岸有城市交流或任何經貿上的交流，但經貿賽局絕不能凌駕政治賽局，這是台灣人民應該要知道的。

林智堅說，身為台灣最年輕的縣市長，他期待兩岸關係有更多新的想法，現在兩岸互動中有太多的政治前提，讓台灣的年輕世代難以認同，更阻礙了兩岸的經濟交流。

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