將有5000流浪警察？ 徐國勇連說10多次「絕對不會」

2019-02-27 13:38

〔記者陳昀／台北報導〕中央今年增撥5000多名警力到多個縣市，地方首長紛要求補助，台南市長黃偉哲更直言恐釀「流浪警察」。內政部長徐國勇今天答詢時連說十多次「保證不會有流浪警察」，看得到的未來都不會發生，今年也會檢討警察人力配置。

徐國勇今天到立法院內政委員會報告業務及備詢，黃昭順、趙正宇、蔣絜安、張宏陸等多位朝野立委關切流浪警察議題，徐國勇表示，保證不會有流浪警察，該有的職缺、薪資、福利都會保障，目前正與人事總處、主計總處溝通，會再與六都報告、溝通，2146名警校畢業生10月才要分發，還有時間，中央會透過補助款與地方共同承擔問題。

親民黨立委陳怡潔、民進黨立委蔣絜安都提出警民比過高問題，陳怡潔指出，新北市警民比是1:527、台北市是1:353、高雄市1:394，最高的是桃園市，1:569，新竹縣也有1:536，和國際大都市相比明顯偏高，也凸顯警力缺口很大，如果地方拒收警察，內政部要如何掛保證？

徐國勇回應，地方政府不是要拒收警察，而是反映經費問題，研議利用地方補助款、統籌分配管等方式共同承擔，警政署長陳家欽也正在與各縣市政府溝通，今年一定會檢討警察制度。陳家欽也說，目前除了台北市的其他五都，都是後來才合併、升格的，編制還是過去的台灣省編制，這部分都要重新檢討。

面對國民黨立委曾銘宗質疑「確定不會發生流浪警察？今年？明年？永遠？」徐國勇表示，看得到的未來確定不會發生，未來也會逐年控管警校招生員額。曾銘宗說：「明後2年你走搞不好就發生了，怎麼保證永遠？」引來哄堂大笑，曾還表示，搞不好警大還要因此關門，過去師範學校就這樣，應該要有具體方案。徐國勇對此表示，現在警民比太高，員額該補還是要補，已與人事、主計總處展開協商，保障治安與員警勞權。

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