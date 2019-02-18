流浪警察？鄭文燦：不會拒收、希望中央地方預算各半

2019-02-18 08:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕面對中央增補警力，造成六都財政負擔增加，台南市長黃偉哲甚至拋出「流浪警察」一詞。對此，桃園市長鄭文燦今天上午接受名嘴周玉蔻專訪，他表示，警力增加是好事，絕對不會拒收，相信中央與地方一定會協調好，不會有「流浪警察」，至於預算部分希望中央、地方各半。

「警力增加是好事，絕對不會拒絕！」鄭文燦說，3年多前地方警察缺額很多，不過去年10月到今年10月會有5000多位警察分到六都及其他縣市，一個警察每年薪資平均是100萬元，依桃園市為例，警政署預計撥補桃園市722名基層警察、暴增近4倍，預算將增加7.7億餘萬元，人事經費累計4年下來，預算將增加近30億元，他強調警力增加是好事，絕對不會拒絕，但希望是中央補助。

鄭文燦表示，行政院已由副院長陳其邁出面協調，不可能會發生警察受訓卻分發不了的狀況，希望行政院可以在分發前協調好，他希望警察預算最好是中央、地方各半，至於台中市希望中央全部買單，台南市則也是希望中央可以幫忙分擔。

鄭文燦說，新北市長侯友宜因為當過警政署長，所以他說他不敢反對，但錢希望中央出，他表示，各地方主張不同，當初警察不夠大家要人力，現在給了大家又要錢，對中央有信心，相信中央會解決。

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