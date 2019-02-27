內政部預告修選罷法 不實廣告擬48小時內下架

2019-02-27 09:48

〔記者陳昀／台北報導〕內政部預告修正《選罷法》，增訂不實廣告開罰的相關條文，內政部長徐國勇上午到立法院內政委員會備詢，會前受訪時表示，沒有罰媒體，但媒體要真實揭露，這項修法是為了避免不實廣告不及在選舉結束前澄清，考慮比照法國在48小時內由法院決定是否下架。

內政部民政司預告修正《選罷法》，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

徐國勇指出，選舉中常有不實廣告影響選取，往往澄清時選舉也都結束了，傷害無從回復，像法國是由法院於48小時內決定要不要將廣告下架，但目前還在徵求各界意見。

徐國勇表示，《選罷法》修正草案也針對賄選罪逃亡，追訴權時效過後仍可參選的漏洞，過去監院也曾糾正，要把這個法律漏洞補足。

被問及是不是因為九合一選舉受到假新聞影響才修法？徐國勇表示，假新聞的影響不只在選舉，很多社會事件可能造成人命死傷，像是讓人想不開、影響救災讓災害擴大等，假新聞的影響很多，世界各國都有共識要立法。

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