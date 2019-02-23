實價登錄不實地政士要罰 徐國勇：法條會修改

2019-02-23 23:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中華民國地政士公會全國聯合會今天下午在台中市舉行新舊理事長交接典禮，擔任監交人的內政部長徐國勇向現場的地政士承諾，在法規的鬆綁上，會讓地政士的執業更加方便、更加確實，此外，對於實價登錄不實要處罰地政士的法條也會進行修改。

中華民國地政士公會全國聯合會今天舉行8、9屆理事長交接典禮，卸任的理事長高欽明在內政部長徐國勇的監交下，將印信交給新上任的理事長李嘉贏，立法院副院長蔡其昌也到場觀禮。

徐國勇說，地政士以前稱為代書、土地登記代理人到地政士，突顯出地政士在台灣整個社會的獨特性，也突顯地政士在不動產交易的重要性，在台灣整個不動產發展、歷史，地政士扮演不可抹滅的功勞。

他並強調，一定會在法規鬆綁方面，讓地政士的執業更加方便、更加確實。

徐國勇說，現在法律規定不動產要實價登錄，但規定申報不實要罰地政士，相當不合理，因此，內政部對於實價登錄不實要處罰地政士的法條將進行修改，讓地政士歸於真正的工作。

此外，徐國勇在現場拜託在場的地政士，在內政部所推的社會住宅、包租代管、危老條例的簡易都更及都市更新條例政策，協助推一把。

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