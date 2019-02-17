徐國勇肯定宗教貢獻 力推「宗教科」升格「宗教司」

2019-02-17 00:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕篤信佛教的內政部長徐國勇，今天出席中華佛教青年會的新春團拜活動，會中除了大聊自己與佛門的因緣，也允諾將會好好處理「宗教團體法」的問題，他也提到，目前內政部已經將組織改造相關法案送到立法院，通過後將把原內政部民政司宗教科升格為內政部宗教司，凸顯政府對宗教的重視。

徐國勇今天說，自己是已皈依的佛教弟子，也是慈濟的榮譽董事，自己的妹妹更已在高雄出家，幾乎一家人都是佛教徒，只是因為去年遇到選舉，一直忙著處理掃黑等很多事情，大概接下來才會有空去陸續拜訪一些師父。

徐國勇進一步表示，佛青會其實做了很多有益社會的事情，包括到監獄幫忙戒毒、做人心淨化、協助復歸社會，也到校園內幫助很多年輕人遠惡近善，此外出家人也有很多人願意捐血，他今天必須要代表內政部、代表國家感謝佛青會，並轉達總統蔡英文對佛青會的祝福。

最後，徐國勇允諾將會好好解決「宗教團體法」的問題，畢竟「事緩則圓」，希望未來能在制度上盡量精進、盡量給大家方便，包括錢、土地跟立案等相關問題都會處理。

最後徐國勇也預告，內政部已經把組織改造相關法案送到立法院，最快能在今年4、5月通過，屆時將把內政部民政司宗教科升格為內政部宗教司，讓其位階相當於三級機關，凸顯政府對宗教的重視。

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