陳其邁力挺《還願》 發文「一起支持台灣國產遊戲」

2019-02-23 20:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣赤燭遊戲團隊開發最新作品《還願Devotion》，遭中國網友發現一張符咒「小彩蛋」，被嗆聲是「台獨遊戲」，揚言抵制。行政院副院長陳其邁則透過臉書強調，支持台灣獨立製作的國產遊戲，力挺國產遊戲，支持創作自由。

《還願》某個段落牆上貼的其中一張符咒，被網友發現上面用篆體寫著「小熊維尼習近平」，周圍4個字還寫著「呢嘛叭淇」，被認為是「你媽白癡」的諧音，讓許多中國網友氣炸，認為是侮辱中國領導人習近平，風波今天擴大延燒。

行政院副院長陳其邁今晚透過臉書說：「來跟慈孤觀音說，你要求什麼？」該求唱歌技巧嗎？有人說還願比倔強可怕。慈孤觀音是什麼？是最近正當紅的台灣國產遊戲《還願》的角色。

陳其邁說，《還願》發行後，一舉攻上知名遊戲平台Steam暢銷榜第一名！台灣有一群年輕人，用台灣元素創作的電腦遊戲《還願》，也有人戲稱是「阿嬤家模擬器」，以台灣社會為主軸，結合傳統習俗與日常生活元素，營造出獨一無二的台式恐怖。大家記憶中曾相識的場景、習俗，不但讓玩家屢屢說「怕」，也聽說有人邊玩邊嚇到咩咩叫。

陳其邁強調，民主自由的國度，創作才能不受限制，劇情巧思還是彩蛋，都讓人拍案叫絕！力挺國產遊戲，支持創作自由，支持台灣獨立製作的國產遊戲。

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