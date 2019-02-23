台灣《還願》成全球熱門遊戲 中國玩家鑽漏洞僅賣9千套

2019-02-23 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊戲公司赤燭製作的最新恐怖遊戲《還願》推出後，在遊戲平台Steam上獲得95%的壓倒性好評，衝上Steam熱銷排行榜第1名，更成為直播平台Twitch的熱門直播遊戲第4名。根據中國遊戲論壇的數據，目前《還願》約賣出7.5萬套，但在中國地區僅賣出9000套，讓人跌破眼鏡。

《還願》是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，背景設定在1980年代台灣，述說在這塊信仰與生活密切連結的土壤上，一戶三口之家在老公寓中曾有的日常光景，以及一些難以抹滅的回憶。

中國遊戲論壇《3DM》指出，從中國影音平台bilibili有關《還願》的遊戲影片直播點擊數來看，少則幾十萬，多則上百萬玩家進行觀看，但從這些影片點擊和網路討論熱度來看，《還願》起碼得有幾十萬套銷量吧？但根據數據顯示，《還願》全球銷量為7.5萬套，中國僅有9000個玩家。

《3DM》表示，推估一些玩家因為膽小不敢購買遊戲，選擇在線上觀看遊戲直播。另一方面，還有一些人利用規則漏洞進行退款，只要在Steam遊戲購買時間不超過2週，且使用時間不超過2小時就可以申請退款。

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