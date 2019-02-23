《還願》藏彩蛋暗諷習近平？赤燭發聲明：純屬意外

2019-02-23 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》發售後引爆討論熱潮、好評不斷。但有玩家發現，遊戲中疑似暗藏諷刺中國國家主席習近平的「彩蛋」。遊戲製作公司「赤燭遊戲」發佈聲明，指因版本同步問題，沒有把用來當作暫時素材的網路用語全部刪除，強調純屬意外，沒有任何攻擊或辱罵意圖。

「赤燭遊戲」先前推出的《返校》紅遍兩岸，讓新作《還願》在19日上市便造成轟動，精緻的美術、紮實的恐怖氛圍讓遊戲本身獲得好評，上市當晚在遊戲直播網站Twitch隨即湧入超過10萬名網友觀看。

但有網友發現，遊戲中出現的一張符咒，上頭的文字寫著「呢嘛叭唭」（諧音你媽87），還有用小篆寫成的「習近平小熊維尼」。此事已逐漸在中國微博上流傳，引發軒然大波。

「赤燭遊戲」在臉書上發布聲明，指團隊經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，但此次因版本同步問題沒有全部刪除，純屬意外，無任何攻擊或辱罵意圖，錯誤已在21號的版本中移除。赤燭表示，此次風波反映出團隊在製作流程上的不嚴謹，身為一間遊戲公司仍有很大的進步空間，為造成各方困擾感到抱歉，懇請所有玩家見諒，一切責任也由赤燭承擔。

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